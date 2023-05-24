إعلان

BBC

مقتل 7 أشخاص في حادث سير في ولاية كشمير بالهند

10:40 ص الأربعاء 24 مايو 2023
مقتل 7 أشخاص في حادث سير في ولاية كشمير بالهند

ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيودلهي - (د ب ا)

لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بعدما انزلقت مركبة ذات دفع رباعي على الطريق وسقطت في واد في منطقة دانجدورو دام في ولاية جامو وكشمير بالهند اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن مصادر القول " تعرضت مركبة تقل عمالا تابعين لشركة دانجدورو للكهرباء لحادث بالقرب من موقع منطقة داشان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص".

وقالت المصادر إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.

وأضافت المصادر" أحد المصابين توفى متأثرا بجراحه أثناء نقله للمستشفى"

وأوضحت المصادر أنه لم يتم بعد تحديد هوية الضحايا.

سوق مصراوى

مقتل اشخاص حادث سير الهند

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market