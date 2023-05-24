مقتل 7 أشخاص في حادث سير في ولاية كشمير بالهند

نيودلهي - (د ب ا)

لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بعدما انزلقت مركبة ذات دفع رباعي على الطريق وسقطت في واد في منطقة دانجدورو دام في ولاية جامو وكشمير بالهند اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن مصادر القول " تعرضت مركبة تقل عمالا تابعين لشركة دانجدورو للكهرباء لحادث بالقرب من موقع منطقة داشان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص".

وقالت المصادر إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.

وأضافت المصادر" أحد المصابين توفى متأثرا بجراحه أثناء نقله للمستشفى"

وأوضحت المصادر أنه لم يتم بعد تحديد هوية الضحايا.