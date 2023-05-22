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BBC

مصدر روسي يكشف عن إمكانية إجراء مفاوضات حول اتفاق الحبوب قريبا

10:10 ص الإثنين 22 مايو 2023
مصدر روسي يكشف عن إمكانية إجراء مفاوضات حول اتفاق الحبوب قريبا

روسيا

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موسكو - (د ب أ):

كشف مصدر روسي مطلع عن إمكانية إجراء مفاوضات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة بين الوفود الفنية لتركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن قضايا معقدة في اتفاق الحبوب، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الاثنين.

كان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قد ذكر في وقت سابق أنه بالإمكان عقد اجتماع بشأن اتفاق الحبوب الأسبوع المقبل.

ونقلت ريا نوفوستي عن المصدر قوله: "نتوقع في الأيام المقبلة مواصلة المفاوضات بين الوفود الفنية، التي ستعرض التطورات على سلطات بلادها".

ويشمل الاتفاق، الذي وقع عليه في 22 يوليو من العام الماضي ممثلون من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا. ويتولى مركز مشترك في إسطنبول مهمة تنسيق حركة السفن.

ويسري الاتفاق بشكل ضمني حتى 17 يوليو المقبل.

كانت روسيا قد هددت أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق، ما لم تتم تلبية مطالبها بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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