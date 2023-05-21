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الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

06:02 م الأحد 21 مايو 2023
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

اشتباكات السودان

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أبوظبي - (د ب ا):
رحبت الإمارات بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان، على إعلانً وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأعربت عن أملها في أن يكون خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات على جهود السعودية والولايات المتحدة الأمريكية "التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة".
وعبّرت الوزارة في بيان اليوم الأحد "عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار".

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