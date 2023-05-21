الجيش السوداني: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

(وكالات):

أكد الجيش السوداني يوم الأحد الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، قائلا إنه سيقتصر على الترتيبات الخاصة بهدنة لحماية المدنيين والمستشفيات ولا يتطرق إلى القضايا السياسية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان عبر فيسبوك "تعلن قواتكم المسلحة التزامها بنص الاتفاق وتأمل أن تلتزم المليشيا المتمردة بما جاء فيه"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ مساء يوم الاثنين.