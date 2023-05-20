إعلان

BBC

بايدن: الولايات المتحدة ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين

05:18 م السبت 20 مايو 2023
بايدن: الولايات المتحدة ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف بايدن، حققنا تقدما كبيرا ونتيجة لتفعيل مبادرات جديدة للتعاون مع دول المحيطين.

وأشار إلى أن تحالف كواد يعمل على تعزيز الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

سوق مصراوى

جو بايدن الولايات المتحدة المحيط الهادي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

الوداد يطيح بصنداونز.. ويضرب موعدًا مع الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا