بايدن: الولايات المتحدة ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين
وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستفي بواجباتها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضاف بايدن، حققنا تقدما كبيرا ونتيجة لتفعيل مبادرات جديدة للتعاون مع دول المحيطين.
وأشار إلى أن تحالف كواد يعمل على تعزيز الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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