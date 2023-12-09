حماس تشيد بموقف الحوثيين بمنع توجه السفن من وإلى إسرائيل

مصراوي

قالت حركة حماس، مساء اليوم السبت، إنها تثمّن القرار الشجاع للإخوة في اليمن الشقيق (الحوثيين) بمنع مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل كل إمكانياتهم للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع أعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا حرص جمعة الحوثيين على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.