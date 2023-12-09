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BBC

الصحة بغزة: على المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية

06:21 م السبت 09 ديسمبر 2023

أشرف القدرة

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مصراوي

قال الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إنه جار العمل على تشغيل جزء من مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ المرضى في شمال القطاع.

وأكد القدرة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن على المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية.

وطالب الناطق باسم صحة غزة بتوفير مستشفيات ميدانية وكذلك توفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع، إذ أن الآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة سيارات الإسعاف طوفان الأقصى أشرف القدرة

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