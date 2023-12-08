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BBC

جيش الاحتلال: مقتل 2 من جنودنا أحدهما قائد دبابة وإصابة آخر بغزة

03:39 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده أحدهما قائد دبابة وإصابة آخر في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على أسلحة وأنفاق في جامعة الأزهر في قطاع غزة، مدعيًا اليوم الجمعة أن حركة "حماس" تستخدم الحرم الجامعي في أنشطتها.

وادعى الجيش أن حماس تسيء أيضا استخدام مبنى الجامعة، لشن هجمات على جنود إسرائيليين. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل، في بادئ الأمر.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة ردا على هجمات حماس، في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي بإطلاق صواريخ واقتحام مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل جامعة الأزهر

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