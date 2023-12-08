أردوغان: نتنياهو يمارس تطهيرا عرقيا في غزة بهدف إطالة عمره السياسي

مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس تطهيرا عرقيا في قطاع غزة بهدف إطالة عمره السياسي.

ودعا الرئيس التركي أمس الخميس، إلى وقف إطلاق نار في غزة إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات.

وأشار أردوغان، إلى أنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، صرح أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يبدأ فورا، موجهًا رسالة إلى المنظمات الإنسانية الدولية، مفادها " أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا".