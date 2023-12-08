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BBC

العراق يصف الهجوم على السفارة الأمريكية بالإرهابي ويطالب بملاحقة المنفذين

02:03 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

العراق

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بي بي سي

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتقال منفذي هجوم فجر الجمعة على مقر السفارة الأمريكية في بغداد، واصفا هذا النوع من الاستهدافات بـ "الأعمال الارهابية".

وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد أكدت في بيان سابق وقوع هذا الهجوم، مشيرة إلى أنه لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، واتهمت فصائل مسلحة مدعومة من إيران بتنفيذه.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "القائد العام وجه القيادات الأمنية كافة.. بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة".

ويشار إلى أن هذا الهجوم على السفارة الأمريكية هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام، ويتزامن مع تصعيد الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة على القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، احتجاجا على الحرب في غزة.

العراق السفارة الأمريكية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

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