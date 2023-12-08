بلينكن: نعلم أن مهمة حماية المدنيين صعبة لأن إسرائيل تتعامل مع عدو في غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن من أولويات الولايات المتحدة منع تكرار أحداث 7 أكتوبر، مؤكدا على أنهم أوضحوا لإسرائيل أن عليها العمل على حماية المدنيين.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي الخميس: "إسرائيل تركز حاليا في حملتها ضد حماس مع توفير ملاذات آمنة للمدنيين، كما أن هناك مناطق آمنة للمدنيين في غزة ونعمل على التأكد من جاهزيتها حتى تكون بعيدة عن الصراع والاقتتال".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل حماية المدنيين والنتائج على الأرض، و نريد سيطرة للسلطة الفلسطينية على غزة والضفة الغربية بعد الحرب، و على إسرائيل التأكد من أن فترات الهدنة لا تنطبق على حي ما فحسب بل على منطقة أوسع".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "هناك هوة بين ما قلته في إسرائيل بشأن حماية المدنيين وبين ما نراه الآن على الأرض، و نعلم أن مهمة حماية المدنيين صعبة لأن إسرائيل تتعامل مع عدو إرهابي، هناك مناطق آمنة للمدنيين بغزة ونعمل على التأكد من جاهزيتها حتى تكون بعيدة عن القتال".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "لا ينبغي أن تتمكن حماس من ارتكاب فظائعها مجددا ضد الإسرائيليين، و لا ينبغي أن يكون هناك نقل قسري للفلسطينيين من غزة، ولا نقبل اقتطاع أراض من غزة ونريد أن نرى حكما فلسطينيا للضفة وغزة".