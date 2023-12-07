البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل موعدًا لإنهاء هجماتها

بي بي سي

قال مساعد مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر، إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل موعداً نهائياً صارماً لإنهاء عملياتها القتالية ضد حماس في غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي خلال كلمة له أمام منتدى أسبن الأمني، إلى أن بلاده تعتقد أن العديد من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع، مؤكداً أنه في حال انتهت الحرب الآن فــ"إن حركة حماس ستظل تشكل تهديداً لإسرائيل".

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة على يقين بأن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن في باب المندب، واستهداف إسرائيل.