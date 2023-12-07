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BBC

صحة غزة: مجمع الشفاء بلا كهرباء حتى الآن

11:25 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

مجمع الشفاء الطبي

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(مصراوي)

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد في قطاع غزة، بسام الحمادين، اليوم الخميس، أن مجمع الشفاء الطبي بلا أي كهرباء حتى الآن وسط امتلائه بآلاف النازحين.

وقال الحمادين، في تصريحات صحفية إن إعادة تشغيل المستشفيات يواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.

وأفاد وكيل وزارة الصحة المساعد بغزة، أن القطاع الصحي في غزة افتتح مركزين للرعاية الصحية في الأزقة لتلبية الحاجات الصحية للجرحى جراء القصف.

وأفاد الحمادين، أن القطاع الصحي بحاجة إلى المزيد من العاملين بالكوادرالطبية، إضافة إلى كل أنواع الأجهزة الطبية لتلبية متطلبات المرضى.

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