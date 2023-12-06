مجموعة السبع: نطالب إيران بعدم تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين

مصراوي

قالت مجموعة السبع في بيان، اليوم الأربعاء، إن ثمة حاجة للإسراع بالتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتقليل عدد الضحايا المدنيين لأدنى حد.

وأكدت المجموعة استنكارها لزيادة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين.

وأوضحت المجموعة أنه يجب وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الإقليم وطالبت إيران بعدم تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين، داعية جميع الأطراف إلى عدم تهديد ممارسة جميع السفن حقوقها القانونية في الملاحة أو التدخل فيها.

وأشارت المجموعة التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان وألمانيا، إلى أنها تدعم مزيدا من فترات الهدنة الإنسانية في صراع إسرائيل وحماس وتحث عليها.