مسؤول إسرائيلي: استخباراتنا العسكرية جمعت قبل عام أدلة على هجوم تستعد له حماس

مصراوي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضابط أمن إسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصريحات يقول فيها إن الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال جمعت أدلة على هجوم واسع النطاق تستعد له حماس منذ عام.

وأكد المسؤول الأمني أنهم تلقوا معلومات استخباراتية في أغسطس الماضي بشأن هجوم وشيك لحماس، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه أوقف خطط حماس لكن تبين أن ما حدث كان خداعا.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر ولم يقم أحد بإبلاغ منظمي مهرجان نوفا أو رواد الحفل.

وأكدت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بإخلاء المهرجان الموسيقي في السابع من أكتوبر رغم تحذيرات المخابرات الإسرائيلية بشأن هجوم محتمل لحماس.