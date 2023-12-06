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BBC

الأردن: لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة

06:31 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تصعيد عربي في المواقف وإن الأردن تركز على وقف الحرب والجرائم في غزة والضفة.

وأشار الصفدي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن المملكة الهاشمية تتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، لافتا إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة استقرارا في المنطقة عليها مواجهة إسرائيل.

وأكد الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية بحق شعب كامل، مشددا على أنه لا يمكن القبول بالصمت الدولي الذي يغطي همجية الاحتلال، منوّها إلى أن هناك تغير غير كاف في مواقف المجتمع الدولي من حيث قبول دعوات لوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك حماية لمصالحه على الأقل في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن لن تقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأجندة الإسرائيلية في المنطقة وقف الحرب والجرائم في غزة فصل غزة عن الضفة الغربية

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