سي إن إن: الحرب في غزة ستستمر حتى يناير

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن الحرب جنوب قطاع غزة من المتوقع استمرارها حتى شهر يناير من العام القادم.

وذكرت الشبكة الأمريكية وفق حديثها مع المسؤولين، أن إسرائيل تريد استمرار الحرب حتى ذلك الوقت ليتسنى لها استهداف قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، خلفه الحالي بينيامين نتنياهو من أن طول فترة الصراع ستدفع المجتمع الدولي في نهاية المطاف لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس دون تحقيق أهدافها.

وقال أولمرت خلال في تصريحات خلال مقابلة صحفية مع القناة الـ"12" الإسرائيلية، إن رفض الحكومة الإسرائيلية المستمر في الإفصاح عن تصورها لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فلن تمتلك إسرائيل خيار إكمال عمليتها العسكرية لكسر شوكة حماس كما ترغب.