هجوم يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

(مصراوي)

نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول عسكري أمريكي لم يفصح عن اسمه، أنه تم إطلاق طائرة مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم لم يسفر عنه أي إصابات أو أضرار في المنطقة

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية بالعراق مسؤوليتها عن الهجوم، كذلك فإن الحركة تتبنى مسؤولية كافة الهجمات التي تشنها منذ أسابيع ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، باعتبارها ردًا على دعم واشنطن العسكري للجيش الإسرائيلي في غزة.

وعاودت الحركة هجماتها على المصالح الأمريكية في سوريا والعراق منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة والتي استمرت مدة أسبوع وتم تمديدها مرتين.