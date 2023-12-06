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BBC

الخارجية الفرنسية: نأسف جراء مقتل جندي لبناني بضربة إسرائيلية

03:21 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

وزارة الخارجية الفرنسية

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(مصراوي)

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لتعرض أحد أفراد الجيش اللبناني لضربة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتله.

وشددت الخارجية على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي.

كما أشارت الخارجية الفرنسية، إلى شعورها بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن إصابة إحدى جنود الجيش اللبناني أثناء "قيامه بالدفاع عن نفسه ضد ضربات حزب الله اللبناني".

وصرح الجيش في بيانه، أنه يأسف لإصابة أحد الجنود اللبنانيين مؤكدًا أن القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدفا للهجوم.

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