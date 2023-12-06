ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 410 أشخاص

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم مقتل 2 من قواته أحدهما خلال عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة.

وذكر الجيش أسماء المقتولين في بيان عبر موقعه الإلكتروني، وهما الرقيب أول جوناثان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، الذي يخدم في الكتيبة 82، وسقط خلال عمليات التوغل البري في قطاع غزة.

والآخر هو وشاي جور هيرشبرج 52 عاما، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، قال الاحتلال إنه مات خلال حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 410 شخص منذ أحداث عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بأن عدد قتلاه من الجنود خلال عملية التوغل البري داخل قطاع غزة أكبر بكثير من المعلن عنها، وهو ما أشار إليه سابقًا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

