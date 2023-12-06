حكومة الاحتلال: كل قائد في حماس مصيره الموت وهدفنا ألا يكونوا قادرين على حكم غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

رحب المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إن قوات الجيش تحاصر خان يونس في إطار سعيها لتفكيك منظومة حماس وتدمير بنيتها التحتية، موضحا أنه تم العثور على أحد أكبر مخازن الأسلحة بالقرب من أحد مدارس غزة.

وأضاف ليفي، أن الجيش قضى على نصف القيادات العليا لحماس، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي ملجأ لقادتهم، موضحا أننا نريد إنهاء هذه الحرب ولكن يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم قدرة حماس على تهديد إسرائيل.

وتابع متحدث حكومة الاحتلال، أننا جعلنا حزب الله يدفع ثمنا باهظا بسبب هجماته على إسرائيل، مشيرا إلى أن الهدف الأول لنا هو إطلاق سراح جميع الأسرى والقضاء على حماس وقدرتها العسكرية قائلا: "كل قائد في حماس مصيره الموت وهدفنا ألا يكونوا قادرين على حكم غزة".

وأكمل إيلون ليفي، أننا مستمرون في تكثيف الضغط على حماس لإطلاق جميع فئات الأسرى لديها، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سوف يبتكر الطرق المناسبة لتدمير أنفاق حماس وإبعاد المدنيين في غزة عن أماكن القتال وانتقالهم إلى المناطق الآمنة.