"المقاومة الإسلامية" في العراق تقصف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأنبار

بغداد - ( د ب أ)

أفادت "المقاومة الإسلامية" في العراق ، اليوم الأربعاء ، بأنها قصفت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار.

وأوضحت المقاومة الإسلامية في العراق ، في بيان صحفي اليوم ، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في عين الأسد غربي العراق بطائرة مسيرة".

وذكرت أن عملية القصف "أصابت هدفها بشكل مباشر" .

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت أكثر من 70 عملية قصف منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر قبل الماضي طالت قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف مدينة إيلات بصواريخ وطائرات مسيرة.