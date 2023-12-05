أردوغان: نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة

الدوحة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة بأكمله من أجل حساباته السياسية الداخلية.

وقال أردوغان، في كلمة خلال حضوره، كضيف، شرف القمة الخليجية الـ 44 بالدوحة اليوم، إن قتل الأطفال والنساء وإزهاق أرواح 17 ألف فلسطيني برئ جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وتجب محاسبة اسرائيل على هذه الأفعال، مضيفا أنه "لايجب أن يتحول هذا الظلم الى ظلم شامل".

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات إنسانية الى غزة من خلال 12 طائرة وسفينتين حملت المواد الإغاثية الى العريش، إضافة الى معالجة العديد من المصابين والجرحى والمصابين بالأمراض كالسرطان".

وقال: "هدفنا هو تحقيق الهدنة الدائمة ووقف إطلاق النار ، والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد أردوغان بالنمو المضطرد في العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد تطورا خلال العقدين الأخيرين بثلاثة عشر أضعاف، وبلغ حوالي 23 مليار دولار، داعيا إلى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون.