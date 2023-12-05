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BBC

جيش الاحتلال ينفي مطالبته للصحة العالمية بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة

11:08 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة - (ا ف ب)

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع.

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "الحقيقة هي أنّنا لم نطلب منكم إخلاء المستودعات، وقد قلنا ذلك، بوضوح وخطّياً أيضاً، لمسؤولي الأمم المتّحدة المعنيّين".

هذا المحتوى من

AFP
جيش الاحتلال الإسرائيلي منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع للمواد الطبّية غزة طوفان الأقصى

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