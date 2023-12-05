اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس جنوبي غزة

غزة - (ا ب ف)

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء عملياته ضد حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة حيث أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة ، ما يثير مخاوف من "سيناريو أكثر رعبًا" للمدنيين.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشنّ منذ 27 أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خانيونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة.

بدورها، حذرت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز من أنّ توسيع إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى جنوب قطاع غزة قد يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعبا" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.