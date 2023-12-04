جيش الاحتلال يعلن مقتل جنرال في اشتباكات غزة اليوم

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، مقتل ضابط كبير في صفوفه إثر الاشتباكات مع المقاومة في غزة اليوم.

ووفقا لما أعلنته صحيفة واينت العبرية، فقد قُتل اللواء المتقاعد بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران، خلال اشتباكات بين جيش الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم.

وحسب الصحيفة العبرية، فقد اندلعت اشتباكات بين جنود من الكتيبة 601 داخل إحدى المباني في شمال غزة دون الكشف عن المنطقة، وتفاجأ جنود الاحتلال بفتح عناصر المقاومة عليهم داخل المبنى ما أدى إلى مقتل اللواء بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب اثنان آخران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في كامل قطاع غزة.

وزعم المتحدث العسكري الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الإثنين: "قواتنا لا تدخل أي مبنى قبل التأكد من خلوه من الأفخاخ، ونقاتل في مناطق مأهولة وهذا يؤكد التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن ".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نطالب المؤسسات الدولية بأن تتأكد من سلامة مختطفينا في قطاع غزة، وتقديم الدواء لهم، كما أنه تم نقل قوات محددة من محيط غزة قبل 7 أكتوبر، لكن هذا يجري بشكل دوري وحسب تقييم التهديدات".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال: "المعارك توقع إصابات ومهمتنا الانتصار في كل الأماكن ومنها جباليا والشجاعية، وليس لدينا معلومات مؤكدة بشأن مقتل أي مسؤول كبير من حماس في خان يونس".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "استهدفنا مواقع لحزب الله في لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل".