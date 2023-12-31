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BBC

إعلام عبري: اشتباه بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بعدوى طفيلية في غزة

05:35 م الأحد 31 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي
نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر طبية، اليوم الأحد، تصريحات تشير إلى أن عيادات الأمراض الجلدية في مستشفيات إسرائيلية تجري فحوصا مخبرية لعشرات الجنود من قوات جيش الاحتلال.
وأكدت المصادر الطبية للصحيفة العبرية، أن هناك اشتباه بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بعدوى "الليشمانيا" الطفيلية في قطاع غزة.
كذلك أوضح مدير مستشفى برزيلاي لـ "معاريف"، أن المستشفى عالجت أكثر من 3500 جريح منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن هذا رقم لم تشهده من قبل.

عدوة طفيلية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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