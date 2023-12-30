وزير إسرائيلي: علينا تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم

مصراوي

قال وزير المالية الإسرائيلي، إنه علينا تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم.

وأضاف وزير المالية، أنه علينا البقاء في غزة لفترة طويلة وأشجع على تغيير جذري في القطاع.

كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال أننا حققنا انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانا باهظة والنصر يحتاج المزيد من الوقت.

وأضاف نتنياهو، أنني أواجه ضغوطا دولية بينما نمضي في تحقيق أهدافنا في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم ، موضحا أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "أقدر الموقف الأمريكي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن"، موضحا أنه لو وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها قائلا: " في حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له ضربات لن يتخيلها هو وإيران".

وأكمل أننا نعمل ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان والجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي، مشيرا إلى أننا نعمق عملياتنا العسكرية في جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها ونقتل المخربين وسنصفي قادة حماس.

وأوضح نتنياهو، سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار، مشيرا إلى أن منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.