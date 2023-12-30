المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى بغزة وتسقطهم قتلة وجرحى

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتابعت كتائب القسام في بيان صدر عنها اليوم السبت: " استهدفنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، وتمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات".

وأضافت كتائب القسام: " كما تمكن مجاهدونا من قنص جنديا صهيونيا بسلاح M99 من العيار الثقيل في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة، كما تم قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون".

وأشارت كتائب القسام: " مجاهدونا أيضا استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة".