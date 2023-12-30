إعلان

BBC

حماس تعلق على دعوى جنوب أفريقيا المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

11:28 ص السبت 30 ديسمبر 2023

حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

علقت المقاومة الإسلامية "حماس"، على قيام جنوب إفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي حول مجازره في غزة.

وثمنت حركة حماس ما قامت به جنوب إفريقيا ضد "الكيان الصهيوني المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر.

ودعت كافة الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة.

حماس جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يعلن هدف منازل عائلات 3 شهداء في محافظة الخليل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

زيادة أسعار الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول بشركات الاتصالات .
زاد 8 جنيهات.. ديسمبر شهر الأرقام القياسية لسعر الدولار في السوق السوداء