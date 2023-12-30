حماس تعلق على دعوى جنوب أفريقيا المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

مصراوي

علقت المقاومة الإسلامية "حماس"، على قيام جنوب إفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي حول مجازره في غزة.

وثمنت حركة حماس ما قامت به جنوب إفريقيا ضد "الكيان الصهيوني المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر.

ودعت كافة الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة.