عُمان: لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

مصراوي

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، مساء اليوم الأحد، إن سلطنة عمان ستواصل مطالبتها للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف الحرب في غزة.

وأشار البوسعيدي إلى أن الأزمة في غزة تتطلب جهودا دولية متواصلة من أجل إحلال السلام والاستقرار، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن على الدول العربية والإسلامية مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وأعرب عبد اللهيان عن أمنيته في أن تقوم مصر بفتح معبر رفح ومنع المؤامرة الصهيونية بتهجير الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة فالنشاط العسكري في المنطقة سيتوسع، موضحا أن إيران لا تبحث أبدا عن توسيع رقعة الحرب في المنطقة.