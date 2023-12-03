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BBC

بعدما استهدفها الحوثيون.. إصابة سفينة يُعتقد أنها إسرائيلية في البحر الأحمر

05:24 م الأحد 03 ديسمبر 2023

لحظة اختطاف السفينة جالاكسي ليدر

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مصراوي
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأمريكية "كارني" وسفن تجارية بالبحر الأحمر.
فيما كشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" قال، إنهم أوقفوا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم سيستأنفون استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة.

إصابة سفينة البحر الأحمر البنتاجون إطلاق صواريخ

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