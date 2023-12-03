الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مشتبهًا بهم في هجوم بالضفة الغربية

غزة - (د ب أ)

في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشين بيت) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها بهم، في هجوم بإطلاق نار، وقع في أوائل الشهر الماضي على الطريق رقم 5، بالقرب من بلدة "الزاوية" بالضفة الغربية، والذي ألحقت فيه أضرار بالعديد من المركبات الإسرائيلية.

وصادرت القوات الإسرائيلية أيضا أسلحة، تم العثور عليها بحوزة المشتبه بهم، حسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة اليوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين من قواته، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في وقت سابق صباح اليوم، تم إطلاق صاروخ من سوريا على شمال إسرائيل.

وسقط المقذوف في منطقة مكشوفة، دون وقوع إصابات.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم قصف مصدر النيران بالمدفعية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.