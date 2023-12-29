ممثل فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تحاول إسكات منتقدي الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين



مصراوي



قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن المجاعة وتداعي المنظومة الصحية في غزة جزء من عملية ترويع لأهالي القطاع.



وأضاف ممثل فلسطين، أن إسرائيل تحاول إسكات منتقدي الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تفلت من العقاب وترفض قرارات وقف إطلاق النار.

وتابع ممثل فلسطين، أن من يطلبون منا ألا ننتقم يجب أن يدعموا جهود إقامة العدالة، مشيرا إلى أن عدو إسرائيل الأساسي هو صمود الشعب الفلسطيني لذلك تعمل على تهجيره.

وأكمل أن إسرائيل تخير الفلسطينيين بين الدمار والتشريد، موضحا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفتخر بأنه تمكن من تدمير السلام في المنطقة ووجوده يعتمد على استمرار الحرب.