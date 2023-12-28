الأونروا: غزة تعاني من جوع كارثي و40% من سكانها معرضون لخطر المجاعة

مصراوي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الخميس، إنها بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، مشيرة إلى أن الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق نار إنساني.

وأكدت الأونروا على أن غزة تعاني من جوع كارثي و40% من سكان القطاع معرضون الآن لخطر المجاعة.

وطالب المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أمس الأ{بعاء، بفتح معبر رفح وكافة المعابر الأخرى بشكل عاجل ودخول المساعدات الإنسانية، كما طالب بدخول ما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا من المساعدات.