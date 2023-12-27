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فيديو| مشاهد لاشتباكات عناصر المقاومة مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة بخانيونس

08:47 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

اشتباكات عناصر المقاومة مع قوات الاحتلال أرشيفية

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام عناصرها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها تمكنت من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القسام إلى أنها استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قالت إنها تدك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت القسام أنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في جباليا البلد وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

كذلك لفتت القسام إلى استهداف قوة صهيونية تحصنت بمنزل في جباليا البلد بصاروخ RPO-A لأول مرة ما أدى لمقتل وإصابة كل أفرادها.

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