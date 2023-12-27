بعد قصف إسرائيلي.. اشتعال النيران داخل مركز صحي بمخيم المغازي وسط غزة

مصراوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باشتعال النيران داخل مركز صحي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إثر قصف مدفعي إسرائيلي.

وقبل خمسة أيام ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع، مخلفا أكثر من 70 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ بالسكان.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بمخيم المغازي في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين.