أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى ونرجح مقتلهم بقصف إسرائيلي

مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة.

وتابع أبو عبيدة خلال بيان مقتضب بقناته على تيليجرام، أنه "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة.

وأوضح أن الأسرى هم حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، مرجحًا أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.