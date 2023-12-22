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BBC

مندوب فلسطين: مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة

08:26 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

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مصراوي

قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وتابع رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمة له الجمعة أمام مجلس الأمن: "شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح، ومصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف مندوب فلسطين: "التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهنا قصة لطفلة تدعى دنيا وهي اختصار لما يجري بغزة فهي فقدت كل عائلتها وبترت ساقها واستشهدت بعد قصف الاحتلال أحد المشافي".

وأشار مندوب فلسطين: "جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 3 من المحتجزين في غزة رغم أنهم كانوا يرفعون الرايات البيضاء، وإسرائيل تتصرف كجيش مارق في غزة وتقتل المدنيين الذين يرفعون الرايات البيضاء بنفس الطريقة التي قتل بها أسراه الثلاثة، وما نريده هو وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة".

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