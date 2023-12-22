"الخوف من الذئاب المنفردة".. تقارير أمريكية تشير لتهديدًات داخلية متعلقة بالحرب على غزة

كتب- مصراوي

قالت ليزا موناكو نائبة وزير العدل الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواجه "لحظة يقظة وفريدة من نوعها" في مواجهة التهديدات الداخلية التي تصاعدت منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وتابعت نائبة وزير العدل الأمريكي خلال مقابلة لها مع شبكة ABC News، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فحص أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات داخلية متعلقة بالحرب في غزة، ولدى الإف بي آي أكثر من 100 تحقيق مفتوح مرتبط بطريقة أو بأخرى بهذه الحرب.

وأوضحت موناكو أن أكبر المخاوف هي الذئاب المنفردة والمجموعات صغيرة متطرفة التي تتخذ إجراءات دون سابق إنذار، "أعتقد أننا في لحظة فريدة حيث أكثر ما يقلقنا هم الأفراد أو المجموعات الصغيرة التي غالبًا ما تصبح متطرفة عبر الإنترنت، والذين يتم تحفيزهم والتأثير عليهم، من خلال مجموعة من الأيديولوجيات، من الإرهاب الأجنبي والمنظمات الإرهابية الأجنبية إلى المظالم المحلية".

وقالت نائبة وزير العدل الأمريكي، إن الحجم الهائل للتهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي تسبب في "الكثير من الضغط" على السلطات في الولايات المتحدة، حيث إن هذه تهديدات يمكن أن تنطوي على مزاعم بتمويل الإرهاب".

وأشارت موناكو إلى أن وزارة العدل شهدت ارتفاعًا في التهديدات التي تستهدف المسؤولين السياسيين والحكوميين.

وفي هذا الأسبوع وحده، لفتت إلى القضايا المرفوعة ضد أفراد متهمين بتهديد قاضي المحكمة العليا الأمريكية، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وثلاثة مرشحين للرئاسة.