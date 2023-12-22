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BBC

بعد ارتكاب مجازر بحقهم.. نزوح عدد كبير من سكان جباليا باتجاه مدارس غرب غزة

12:35 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أفادت قناة الأقصى، بنزوح عدد كبير من سكان جباليا البلد باتجاه مدارس غرب غزة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر بحقهم منذ الصباح.

وفيما سبق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتاد النساء الموجودات بمركز إسعاف جباليا لوجهة مجهولة.

وتابع الهلال الأحمر، أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع، لافتًا إلى أن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.

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