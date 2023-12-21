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BBC

البث العبرية: إسرائيل تعرض مقترحًا جديدًا لإقناع حماس بالموافقة على صفقة الأسرى

09:39 م الخميس 21 ديسمبر 2023

صفقة تبادل الأسرى

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مصراوي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تفكر بتمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حماس بالإفراج عن أسرى لديها.
وفيما سبق قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب لواء جولاني من غزة، جراء تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.

ومن جانب آخر أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية: "من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة، ومصممون على بذل كل جهد لنجاح مفاوضات إطلاق الأسرى مع علمنا بأنها ستكون صعبة".
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لـ3 أسرى إسرائيليين لديها، بعنوان "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، الفيديو الذي يتحدث عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية على أيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديو قالت كتائب القسام أنه رغم حرص المقاومة على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن لا زال نتنياهو يصر على قتلهم، ونشرت الكتائب أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم كلا من "إيليا توليدانو، نك بيزر، رون شيرمان".


أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، وتم قنص جنديين.

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