مسؤول إسرائيلي: الاحتلال غير متأكد مما يجب فعله بشأن الأسرى في غزة

مصراوي

نقلت مجلة الإيكونوميست عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل غير متأكدة مما يجب فعله بشأن الأسرى، وبقية أهدافها مشوشة بشكل متزايد.

وتابع المسؤول أن تركيز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقائه على حساب خطة واضحة لغزة، يعني أن مصير الأسرى الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين يبدو قاتما.

وأكد المسؤول أنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي مواصلة الحملة ضد حماس بدون خطة جادة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وأوضح أن الفشل السياسي في البلاد يتسبب في بطء شديد لعملية غزة.