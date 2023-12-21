صحيفة أمريكية: إسرائيل لم تصل لأي من قادة حماس في غزة

(مصراوي)

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من الوصول لأي من قادة حماس داخل قطاع غزة رغم القصف المتواصل للقطاع منذ 10 أسابيع.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي نحو 230 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة منها منصة إطلاق صواريخ أمس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد قالت إنه توجد احتمالية أن يخفض جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشاطه العسكري في قطاع غزة بوقت قريب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح سابقًا، أن المرحلة المقبلة للحرب على قطاع غزة ستكون أقل حدة، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "أسوشيتد برس".