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BBC

جيش الاحتلال: قصفنا 230 هدفًا لحماس في غزة أمس

11:24 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف سلاح الجو الإسرائيلي نحو 230 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة منها منصة إطلاق صواريخ أمس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه توجد احتمالية أن يخفض جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشاطه العسكري في قطاع غزة بوقت قريب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح سابقًا، أن المرحلة المقبلة للحرب على قطاع غزة ستكون أقل حدة، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة التي صرح لها جالانت، أن المرحلة المقبلة من الحرب ستتطلب من الجيش الإسرائيلي الحفاظ على حرية عملياته في قطاع غزة.

وقال جالانت، إن المرحلة الحالية من الحرب يمكن أن تمتد لأسابيع إضافة إلى العمليات العسكرية التي من المحتمل أن تمتد لأشهر.

وترفض إسرائيل حتى الإعلان عن موعد انتهاء الحرب على قطاع غزة راهنة بذلك بتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

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