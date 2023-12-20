وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على اغتيال هنية ومشعل ولن يموتوا موتًا طبيعيّا

مصراوي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على اغتيال هنية ومشعل ولن يموتا موتا طبيعيا.

وتابع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "سنرسل رئيس الموساد إلى كل مكان لإجراء مباحثات بهدف إعادة المخطوفين".

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "اتفقنا مع قبرص وبريطانيا على فتح ممر مائي بين قبرص وغزة تحت إشراف أمني إسرائيلي".

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الصفقة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي على حماس تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وتابعت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "تتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "لا مشكلة لدينا بربط حماس التغيير العسكري بالصفقة و اعتباره إنجازا".

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة، للإفراج عن الرهائن لكن حركة حماس رفضت مناقشتها دون وقف كامل للعمليات العسكرية وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطيرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.