أردوغان: التاريخ سيحاكم من غضوا الطرف عن هجمات إسرائيل بغزة

أنقرة - (د ب أ)



وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجمات الإسرائيلية على فلسطين بأنه "مشهد قذر"، مؤكدًا "أن التاريخ سيحاكم من تسببوا فيها وغضوا الطرف عنها وحاولوا شرعنتها".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال فعالية بالعاصمة أنقرة: "عار على الإنسانية بقاء العديد من الدول مكبلة في مواجهة هجمات إسرائيل الوحشية المستندة إلى المجازر والسرقة".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن "2024 سيكون عاما ينال فيه الظالمون العقاب الذي يستحقونه، ويتم فيه تضميد جراح المظلومين"، مضيفا أن "التاريخ سيحاكم هذا المشهد القذر ومن تسببوا فيه وغضوا الطرف عنه وحاولوا شرعنته".