وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل بصدد فك الارتباط الاقتصادي مع غزة

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي بصدد فك الارتباط الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة.

جاء تصريح كوهين، في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر) سابقًا، والتي قال فيها، إن إسرائيل على الطريق لفك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة.

وأضاف كوهين، أنه وصل إلى قبرص في إطار زيارة مهمة تناقش الانفصال الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا في ذات الوقت أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر.

ورفض كوهين، في تصريحات سابقة أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفًا أي دعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ "الخاطئة"، باعتباره سيكون بمثابة هدية إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.