نتنياهو: لدي تفويض من الشعب الإسرائيلي بقيادة البلاد ولا نعمل وفقا لاستطلاعات الرأي

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إنه اقترح على وزير دفاعه يوآف جالانت إقامة مؤتمر صحفي مشترك إلا أنه اختار أن يظهر وحده في مؤتمر منفصل.

وادّعى نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفية قادة كبار في حركة حماس عندما كان ذلك ممكنا، مشيرا إلى أنهم سيكملون المهمة، وزاعما أن لديه تفويض من الشعب الإسرائيلي بقيادة البلاد ولافتا إلى أنه يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي.

كذلك شكر نتنياهو الدعم الأمريكي المقدم من الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، موضحا أن هناك أيضا خلافات حتى الآن، مؤكدا أن هذه حربه ويجب علي الإسرائيليين اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان يتمكنون من إقناع الأمريكيين.