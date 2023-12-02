نتنياهو: هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا قمنا بتصفية قادة كبار في حماس عندما كان ذلك ممكنا وسنكمل المهمة.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، إنه لدي تفويض من الشعب الإسرائيلي بقيادة البلاد، موضحا أننا لا نعمل وفقا لاستطلاعات الرأي، موجها الشكر للدعم الأمريكي المقدم من الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن على الرغم من وجود خلافات حتى الآن.

وأكمل نتنياهو، أن هذه حربنا ويجب علينا نحن اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان نتمكن من إقناع الأصدقاء الأمريكيين، موضحا أنه هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية ولكن في كثير من الأحيان ننجح في إقناعهم.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أخبار محزنة وصلت إلينا وهي سقوط اللواء أساف حمامي في قتال السابع من أكتوبر.

وتطرق رئيس وزراء الاحتلال، إلى أننا أدرنا مفاوضات صعبة تحت قصف النار ومارسنا ضغطا هائلا مع الوسطاء لتحسين شروط الاتفاق ونجحنا بذلك، موضحا أنني كنت على اتصال يومي مع البيت الأبيض لمضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم، مشيرا إلى مواصلة الجهود من أجل إعادة جميع الأسرى إلى الوطن.

وتابع نتنياهو، أننا دمرنا أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى مواصلة العمل في شمال القطاع والحرب حتى تحقق كل أهدافها موضحا، أن المعركة البرية كانت واجبة.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، العمل في الشمال ضد كل محاولات حزب الله لاستهدافنا، موضحا أننا ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال.

وأكمل رئيس الوزراء، أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى الأمر الذي يدفعنا إلى العمل على زيادة الضغط، موضحا أن قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى.

وأوضح نتنياهو، أن الضغوط الدولية تتعاظم علينا وسنقف في وجهها، قائلا "أنا أعرض على العالم صدقية طريقنا".